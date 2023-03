"E' intollerabile: Truzzu chiede a Fitto i soldi per l'inutile tunnel di via Roma, mentre il Corso è un colabrodo"

Anche oggi ben sette ore con i rubinetti dell’acqua a secco nel Corso e della parte bassa di Via Tigellio : l’ennesimo guasto di una rete colabrodo. In due giorni due volte ( martedi per 4 ore, dalle 12 alle 16, oggi sabato per sette ore dalle 8 alle 15) l’acqua è stata tolta senza preavviso e l’intero quartiere tra il Corso, Via Tigellio e Viale Merello ha dovuto sopportare enormi disagi, soprattutto nelle famiglie dove vivono persone anziane e in certe attività economiche presenti nel territorio.

Le proteste hanno raggiunto gli Uffici di Abbanoa, sono stati chiamati i Vigili Urbani, c’è chi ha pensato addirittura di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio. Ma in Via Roma, a Palazzo Bacaredda, il Sindaco Truzzu chiede al Ministro Fitto di avere i soldi per fare un tunnel inutile per collegare viale La Playa con Via Roma all’altezza del Consiglio Regionale e non mette mano alla vecchissima rete idrica del Corso, ormai ridotto ad una strada di periferia e dove gli operai di Abbanoa sono di casa. Non passa giorno, infatti, che non sia richiesto il loro intervento e oltre ai disagi ne vediamo le conseguenze . Il lastricato dei marciapiedi ne sono la testimonianza : tra avvallamenti, dissesti e pozzanghera, è difficoltoso transitarvi, non solo per i disabili, ma anche per persone normali.

Marcello Roberto Marchi