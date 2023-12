E' in carcere a Quartucciu il 14enne che ha accoltellato il compagno: l'accusa è tentato omicidio

rtato nel carcere minorile di Quartucciu il 14enne di Sarroch,che ieri all’uscita di scuola a Capoterra, ha accoltellato un 15enne riducendolo in fin di vita. Da quanto si apprende, il ragazzino è stato trasferito nella struttura penitenziaria dopo l’interrogatorio fiume a cui è stato sottoposto ieri e durante il quale avrebbe rivelato di essere stato più volte vittima di bullismo, il che spiegherebbe il motivo per cui andava a scuola con un coltello da cucina nello zaino. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio.

L’aggressione con accoltellamento è avvenuta ieri, intorno alle 14, all’uscita dall’istituto superiore Atzeni, durante una lite. E’ stato lo stesso 15enne, colpito alla carotide, a sfilarsi il coltello prima di perdere i sensi e accasciarsi per strada: trasportato in elisoccorso e operato d’urgenza, è in coma farmacologico e ancora in prognosi riservata.