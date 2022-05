E-Distribuzione e Facoltà di Ingegneria per la formazione - Sardegna

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua la sua attività formativa per gli studenti e grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria elettrica e elettronica della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, ha ospitato 15 studenti del corso di "Smart Grid per la Distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica" tenuto dal prof. Fabrizio Pilo, ordinario di Sistemi Elettrici per l'Energia Cagliari e prorettore delegato al Territorio e all'Innovazione, nel Centro di Formazione ed Addestramento Operativo della Sardegna di E-Distribuzione a Quartucciu.

La visita si inserisce come approfondimento didattico agli studenti universitari del corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, accompagnati dal prof. Emilio Ghiani, associato di Sistemi Elettrici per l'Energia, ed è realizzata nell'ottica delle attività di formazione e istruzione di E-Distribuzione a favore delle istituzioni formative in Sardegna.

Nel corso della giornata gli esperti di E-Distribuzione hanno presentato agli studenti le caratteristiche salienti della rete di distribuzione elettrica della Sardegna con la descrizione dei principali criteri di esercizio e dei principali componenti degli impianti oltre alle innovazioni tecnologiche e l'alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di E-Distribuzione. La grande attenzione alla sicurezza sul lavoro ha rappresentato un altro importante filo conduttore dell'incontro, con un approfondimento sugli effetti della corrente sul corpo umano e l'importanza degli impianti di messa a terra.

Sono state infine simulate alcune attività operative tramite Realtà Virtuale ed è stata effettuata una visita all'adiacente Cabina Primaria di Quartucciu. "Siamo molto orgogliosi di realizzare queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani - ha detto Roberta Casciello, Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Regionale Sardegna di E-Distribuzione - siamo un'azienda che vuole essere sempre a servizio delle comunità in cui opera, in un'ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio. Conoscenza della rete elettrica, operare in sicurezza, tutela dell'ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri".



Fonte: Ansa Sardegna