E-Distribuzione: corsi per studenti Buccari-Marconi Cagliari - Sardegna

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua nella sua ormai tradizionale attività formativa a favore degli studenti sardi realizzando una nuova visita d'istruzione con gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore Buccari-Marconi di Cagliari, di concerto con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Scanu.

L'attività formativa stavolta ha coinvolto gli studenti di due quarte e una quinta della sede del Marconi, per un totale di circa 32 studenti e così come le altre due giornate che si sono svolte nelle scorse settimane per circa 70 studenti delle seconde, si è svolta al Centro di Formazione e Addestramento (CFA) di Quartucciu di E-Distribuzione, che hanno seguito con grande interesse i docenti esperti di E-Distribuzione: lezioni teoriche su impianti e linee di media e bassa tensione e visite guidate al campo scuola su impianti di media e bassa tensione.

La formazione agli studenti si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle Comunità, con lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti - come Protezione Civile e Vigili del Fuoco - che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici.

"Siamo molto orgogliosi di proseguire con queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani ed al servizio delle comunità in cui si opera, in un'ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio - Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente per l'Area Sardegna di E-Distribuzione - Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell'ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri".

"Per il nostro Istituto la collaborazione con E-Distribuzione è sempre stata molto importante in quanto gli indirizzi storici (Elettrotecnica ed Elettronica) hanno sempre avuto come missione anche la formazione di tecnici che avessero come sbocco lavorativo il settore dell'energia (molti nostri ex studenti lavorano attualmente in ENEL)", afferma Alessandra Scanu, dirigente dcolastica dell'Istituto.



