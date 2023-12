E' ai domiciliari ma continua a spacciare droga: in arresto con la compagna a Cagliari

Cagliari, in casa 100 grammi di hashish: arrestati un 49enne e una 46enne.

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni e una donna di 46 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tempo gli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’abitazione della coppia, dove numerosi acquirenti si recavano per fornirsi di stupefacente.

La coppia era già stata arrestata all’inizio del mese di novembre per spaccio. L’uomo, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio del 18 dicembre, i poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 100 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione.

La coppia è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e accompagnata presso l’abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che durante l’udienza di ieri ha convalidato entrambi gli arresti, confermando gli arresti domiciliari per l’uomo e la misura di obbligo di firma nei confronti della donna.