Norbello

L’Istituto Comprensivo di Abbasanta ha accolto l’invito del Tennistavolo Norbello: “Poche ore di coinvolgimento vitale tracciano sentieri vitali”

Hanno lasciato deserte le aule di scuola per arricchire di significato la Giornata Paralimpica nel Guilcer: 270 bambini e 35 docenti dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta (primo e secondo grado) hanno raggiunto la palestra di via Azuni a Norbello per essere i protagonisti della settima edizione della iniziativa.

“Da diversi anni i nostri alunni partecipano a questa iniziativa”, spiega la dirigente scolastica Bonacattu Brasu, “perché riteniamo che sia un’importante occasione per avvicinare tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro capacità psico-fisiche, alla pratica sportiva e per esprimere la propria motricità in un contesto sportivo fortemente inclusivo. L’istituto ha inoltre sviluppato una convenzione con il CIP per lo svolgimento di attività in collaborazione volte a divulgare la cultura paralimpica attraverso percorsi che favoriscano l’inclusione, la socializzazione e lo sviluppo della personalità tramite l’attività fisica”.

Non manca di tessere le lodi all’operato degli organizzatori: “Ringrazio Il Tennistavolo Norbello per averci offerto questa importante opportunità e per coinvolgerci sempre nei loro progetti tesi alla promozione dell’inclusività”.

Bambini, atleti paralimpici in piedi e carrozzati, tecnici e collaboratori hanno formato un gruppo compatto e aperto alle nuove conoscenze che quelle cinque ore hanno prodigato con un ritmo frenetico, dolcemente caotico e sicuramente altamente educativo.

Alla manifestazione era presente anche il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo.

Diversi i rappresentati del Tennistavolo Norbello impegnati nell’iniziativa che rispecchia appieno la mission della società. Il tecnico regionale paralimpico della FITET Ana Brzan, con le sue compagne della scuderia giallo blu Lucero Ovelar, Martina Mura, Roberto Bosu, i pongisti paralimpici Mauro Mereu, Daniel Maris, Ivan Gaias si sono sparpagliati tra i cinque tavoli con l’intenzione di fare proseliti. In altre zone dell’impianto si è lavorato con la stessa alacrità: Maria Antonietta Tuveri, tecnico regionale della FIB (Federazione Italiana Bocce) ha instradato i curiosi con la pratica della boccia paralimpica; il delegato provinciale della FIPE (Federazione Italiana Pesistica) oristanese, Andrea Deiana e i suoi collaboratori, hanno sfruttato al meglio la panca a disposizione. Indubbio il successo del calcio balilla, spiegato dal tecnico FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla) Claudio Secci. Negli spazi all’aperto si è formata una fila lunghissima per prendere confidenza con le tecniche di utilizzo dell’handbike, amorevolmente suggerite dal delegato regionale FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) Carmelo Addaris.

C’è stata poi la grande novità costituita da Fairplay Lovers che ha dispiegato i suoi effetti attraverso il ghilarzese Pier Mario Rota, abile nel catalizzare l’attenzione dei bimbi guilcerini visibilmente attratti da giochi fuori dal comune che assemblando caratteristiche importate da diverse discipline, sviluppano ingegno, strategia, abilità motorie e tecniche e un’ottima convivenza con gli avversari.

“Se la Giornata Paralimpica nel Guilcer è riuscita a spopolare diversi plessi scolastici significa che la nostra attività è entrata a far parte del piano programmatico di quella scuola”, commenta il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu. “Mi dispiace solamente per le scuole dal resto dell’isola che non hanno potuto partecipare, ma quest’anno abbiamo dovuto fare delle scelte obbligate, e speriamo di poterle ospitare nuovamente il prossimo anno. L’aver coinvolto tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta significa che il percorso didattico-sportivo intrapreso anche con la dirigente Bonacattu Brasu ha prodotto i risultati sperati. La reciproca stima è stata fondamentale, ma ha inciso principalmente il lavoro pluriennale che ci ha consentito di organizzare un’attività sportiva in linea con le aspettative della scuola”.

Apprezzamento anche per le Federazioni: “Anche loro stanno lanciando un bellissimo segnale e cioè che oltre alla promozione, anche lo spirito agonistico non passa in secondo piano. L’approccio alle discipline deve essere attivo con la consapevolezza che da questi momenti di forte intensità emotiva si può anche scovare il campione del futuro”, commenta Carrucciu, con i ringraziamenti “allo staff del Tennistavolo Norbello, ai dirigenti e tecnici delle Federazioni Sportive, a Fairplay Lovers, ai docenti con i loro numerosi alunni, all’amministrazione comunale di Norbello, al Prefetto di Oristano perché la presenza delle istituzioni sono molto importanti, dà ulteriore valore allo spirito e alla genuinità dell’iniziativa dai risvolti pluriennali”.