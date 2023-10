Duecento tra auto e moto d’epoca: grande successo del raduno a Nureci – Foto e video

guarda tutte le foto

18

Non sono mancati dolci e prodotti locali e i premi: una medaglia di partecipazione all’evento è stata consegnata a tutti i partecipanti, ma tra loro qualcuno si è distinto. Pierpaolo Spano è stato premiato per la sua Fiat Topolino, l’auto più vecchia presente, classe 1950. Piero Pilloni del 1942, ha conquistato il premio per essere stato l’autista più longevo, alla guida della sua Fiat 500. Marco Cau, che guidava un’Alfa 75 era quello più giovane, classe ‘89. La vespa più vecchia, del 1951, ha fatto vincere il riconoscimento a Mauro Mura. Paolo Pinna, del 1945, è stato riconosciuto come il vespista più maturo e Diego Stefano Rallo, del 2007, quello più giovane. Premio anche per Luca Secci di Oristano presente al raduno con il suo particolare sidecar.

Il sindaco di Nureci Emanuel Atzori si è detto soddisfatto della riuscita della manifestazione e felice per la partecipazione, per la quale ha ringraziato i protagonisti con le auto e le moto storiche e la Pro loco del paese.

Domenica, 15 ottobre 2023