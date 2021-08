Duecento clienti assembrati e senza mascherine, i carabinieri chiudono un locale a Fordongianus

Oristano: i Carabinieri in attività anche con i Reparti Specializzati per un Ferragosto sicuro sotto ogni aspetto.

I carabinieri del nucleo dell’Ispettorato del Lavoro del comando provinciale di Oristano, in collaborazione con i Nas di Cagliari, hanno chiuso un locale a Fordongianus. Il motivo? All’interno c’erano duecento clienti, non distanziati e senza mascherina, tutti partecipanti ad una serata organizzata dal gestore del locale. Anche una delle dipendenti, inoltre, è stata sorpresa con naso e bocca scoperti ed è stata multata. Il locale è stato chiuso dal militari. Sempre nell’ambito degli stessi controlli, svolti su indicazione fornita dalla prefettura, i militari hanno rilevato la non corretta applicazione delle procedure relative all’Hsccp presso un locale di Torregrande e contestato la presenza di tre lavoratori in nero in un altro esercizio dello stesso Comune.

Finora sono stati controllati complessivamente 500 cittadini e 30 esercizi pubblici provvedendo anche alla verifica, a campione, dell’applicazione dell’ultima normativa introdotta il 6 agosto sul green pass. Per il resto rimangono molteplici gli obiettivi tra cui il pattugliamento ed il presidio sulle strade più trafficate, prestando particolare attenzione ai limiti di velocità nonché alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, con più riguardo alle ore notturne, il monitoraggio dei luoghi di ritrovo più gettonati dove si svolge la “movida serale”, nonché il pattugliamento dei centri abitati, soprattutto nell’entroterra finalizzato a creare un deterrente nei confronti di quei malintenzionati che volessero approfittare dell’assenza dei proprietari delle abitazioni per mettere a segno furti o altri delitti contro il patrimonio. Tutto ciò con l’obiettivo di contribuire efficacemente per fare in modo che i cittadini e le loro famiglie possano trascorrere serenamente queste giornate di vacanza.

