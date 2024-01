Oristano

Obiettivo nuovo mandato per Domenico Gallus e Alfonso Marras nell’Oristanese



Il Partito Sardo d’Azione ha presentato la lista dei candidati per la circoscrizione di Oristano in vista delle elezioni regionali in programma domenica 25 febbraio. Ci sono anche due uscenti.

I sei aspiranti consiglieri sono la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta; il medico e sindaco di Paulilatino Domenico Gallus, che è già in Consiglio; il medico di Solarussa Federica Lepori; il consigliere regionale uscente ed ex assessore provinciale Alfonso Marras, di Bosa; la farmacista ed ex assessora ai Servizi sociali del Comune di Oristano Alessandra Porcu; il medico e consigliere comunale di Cabras Efisio Trincas, in passato anche sindaco del paese.

Il Psd’Az fa parte della coalizione di centrodestra che sosterrà il candidato presidente Paolo Truzzu.

