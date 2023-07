Due tragedie del mare nell’Oristanese: morte una bambina e una giovane turista

Oristano

La piccola si trovava nella marina di Magomadas e Tresnuraghes, la donna a Is Arenas

Due tragedie del mare sul litorale della provincia di Oristano nelle ultime ore. Una bambina di 10 anni è morta annegata a Noesala, località costiera al confine tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Una giovane turista di origine straniera ha perso la vita, invece, a Is Arenas, sul litorale di Narbolia.

A quanto si è appreso la bambina era con alcuni familiari. Una sua sorella anche lei si è trovata in difficoltà: soccorsa, è stata trasportata in ospedale. In soccorso sarebbe intervenuto anche un bagnino, ma le condizioni del mare non hanno consentito il salvataggio della piccola, di origine marocchina, ma residente a Macomer.

Anche a Is Arenas alcuni bagnanti hanno cercato di soccorrere la giovane turista, di nazionalità polacca, che si trovava in compagnia di un uomo. Non c’è stato nulla da fare.

Sui luoghi delle due tragedie sono intervenuti gli uomini del Circomare di Bosa e della Capitaneria di Oristano con motovedette e squadre a terra, oltre alle forze dell’ordine e al persone del servizio di soccorsio sanitario dell’Areus.

