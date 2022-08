Samugheo

Chiusura rinviata al 4 settembre. Oggi e domani c’è anche il festival della birra



C’è ancora tempo per ammirare i manufatti artistici esposti nei locali dell’ex Cantina sociale di Samugheo, nell’elegante vetrina di Tessingiu: la Mostra dell’artigianato sardo – giunta quest’anno alla 55ª edizione – resterà aperta per due settimane in più.

La chiusura era prevista per questa domenica, ma gli organizzatori hanno voluto rinviarla al 4 settembre e dare così tempo a chi ancora non ha avuto modo di vedere i lavori di 60 tra i migliori artigiani isolani. Quest’anno Tessingiu, con un nuovo allestimento, ha sviluppato un racconto sulla manifattura che associa i maestri del tessile e del vetro, del legno e della pelle, della ceramica e del ferro, della pietra e dell’oro, del sughero e del rame.

E non finiscono neanche le diverse iniziative collaterali che hanno accompagnato finora Tessingiu: oggi e domani la Mostra dell’artigianato sardo a Samugheo farà spazio ad un altro prodotto artigianale isolano la cui produzione è considerata davvero un’arte: arriva il “SA_MU Beer”, primo festival della birra artigianale del Mandrolisai.

Il grande spazio esterno della ex Cantina sociale, in via Brigata Sassari, ospiterà per due giorni sei birrifici artigianali sardi accompagnati da buon cibo tipico di Samugheo e da tanta musica live e dj set: si esibiranno i resident dj Sergio e Nanni Douglas oltre a due gruppi musicali, gli Einstein & Gretel e Hollywood Band.

Sabato, 20 agosto 2022

