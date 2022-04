La puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.47 alle 23.54, ha registrato 2.419.000 spettatori pari al 13.8% di share. Non un dato eccezionale (su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.33 alle 24.48, ha raccolto davanti al video 4.082.000 spettatori pari al 26% di share), ma è stato, comunque, uno spazio importante di promozione per il territorio della Sardegna e dell’Oristanese.

La trasmissione, andata in onda su Rai1, ha richiamato i Giganti di Mont’e Prama, la Sartiglia, l’area archeologica e termale di Fordongianus, il pozzo sacro di Paulilatino e la figura di Eleonora d’Arborea, rievocata in alcuni tratti innovatori dalla scrittrice di Cabras Michela Murgia.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail