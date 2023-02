Due quintali di marijuana nelle stalle, arrestato a Ardara - Sardegna

(ANSA) - ARDARA, 17 FEB - Nascondeva quasi due quintali di marijuana nelle stalle della sua azienda agricola, nelle campagne di Ardara, in provincia di Sassari. Un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo una serie di indagini, gli agenti guidati dal dirigente Dario Mongiovì hanno individuato l'azienda agricola decidendo di farvi irruzione con l'ausilio di cani antodroga. Alla vista degli agenti l'uomo ha subito ammesso di essere in possesso di alcuni chili di marijuana da lui coltivata per il commercio, ma rimasti invenduti perché con un valore di thc superiore a quello consentito.

Sono stati quindi scoperti dei sacchi contenenti 25 chili di infiorescenze, poi, grazie al cane Viorel, è stato trovato il resto della marijuana, in numerosi nascondigli ricavati nei capannoni adibiti al ricovero degli animali e nei fienili. La cannabis era stata minuzioasamente divisa in involucri termosaldati da un chilo ciascuno per un peso complessivo di 188,662 chili. Il 64enne è stato arrrestato e oggi comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. (ANSA).



