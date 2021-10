Terralba

Annuncio telematico Borsa Lavoro con attività di preselezione ASPAL

A Terralba sono state segnalate due possibilità di impiego in differenti ambiti lavorativi.

Un’azienda operante nel settore dell’automotive ricerca un agente commerciale plurimandatario che operi nel territorio della provincia di Oristano. Si offre contratto di lavoro autonomo.

L’agente dovrà nello specifico occuparsi della promozione e vendita dei seguenti prodotti: oli lubrificanti, autoricambi e accessori auto. Il candidato deve aver già operato come agente di commercio non necessariamente per la stessa tipologia di prodotto, ma comunque per prodotti che gli hanno permesso di intessere rapporti con la clientela del settore di riferimento (es. venditore di prodotti per la pulizia e per l’igiene o venditori di materiale di consumo o di qualunque altro prodotto che entra nelle officine automobilistiche, nelle aziende che operano nei diversi settori ma che hanno al loro interno un reparto di manutenzione; nelle aziende di trasporto e logistica e così via).

Si propone il diritto di provvigione con la possibilità di rimborsi spese. Si richiede partita iva, motivazione e tutti i requisiti di carattere personale, morale e professionale.

Per quanto riguarda la seconda offerta, invece, un panificio è alla ricerca di un apprendista – un giovane di età non superiore ai 29 anni o percettore di misure di sostegno al reddito – da formare nella mansione di panettiere.

La persona scelta imparerà a gestire le diverse fasi di lavorazione per la produzione del pane e panificati da forno (pizza, focacce, dolci e così via). Si offre un contratto di apprendistato e il lavoro sarà in orario notturno.

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Sabato, 9 ottobre 2021