Tresnuraghes

Contratti a tempo determinato

Due offerte di lavoro a Tresnuraghes, la prima nel settore della ristorazione, la seconda in quello ricettivo. In entrambi i casi saranno contratti a tempo determinato.

La prima offerta riguarda un cuoco di albergo, da inserire nello staff di una struttura ricettiva: si occuperà della preparazione della cena per gli ospiti, su menù fisso.

Dovrà inoltre gestire gli ordini per il fabbisogno giornaliero della cucina scegliendo le materie prime, dovrà controllare la qualità e la conservazione degli alimenti, preparare le pietanze e curarne la presentazione, curare l’igiene e la pulizia delle attrezzature.

È richiesta esperienza di lavoro nella mansione, maturata anche in contesti quali gastronomie o mense scolastiche e ospedaliere. L’annuncio completo è qui.

La sedonda possibilità d’impiego è per un/una addetto/a al ricevimento negli alberghi. Si occuperà quindi dell’accoglienza della clientela, di effettuare il check in e il check out degli ospiti, della gestione delle prenotazioni telefoniche e telematiche e, infine, della predisposizione della documentazione inerente al soggiorno e dei pagamenti.

Si richiedono capacità organizzative e gestionali, precisione nel lavoro e flessibilità. L’orario di lavoro full time sarà organizzato su turni, per la copertura dell’orario di ricevimento. L’annuncio completo è qui.

Gli annunci sono digitali e si trovano sul portale Sardegna Lavoro, che mette a disposizione una pagina di ricerca con diverse opzioni anche in base a regione, provincia, comune e data di pubblicazione dell’avviso. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 28 gennaio 2023

