Due offerte di lavoro da una cooperativa sociale

Santa Giusta

Contratti a tempo determinato, in un caso con possibilità di stabilizzazione

Due offerte di lavoro a Santa Giusta, con contratti a tempo determinato ma con possibilità di stabilizzazione per una delle due posizioni.

Una cooperativa sociale impegnata nel reinserimento socio-lavorativo di giovani detenuti è alla ricerca di un educatore professionale, che avrà il compito di accompagnare i ragazzi/e nel loro percorso di crescita e li sosterrà nella gestione dei comportamenti e nel riconoscere e utilizzare al meglio le emozioni, con l’obiettivo di far crescere l’autonomia personale e favorire la motivazione nel reinserimento socio-lavorativo.

Richiesti almeno 2 anni di esperienza in percorsi di accompagnamento e di tutoraggio delle attività di inserimento socio-lavorativo di ragazzi svantaggiati.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time, con possibilità di stabilizzazione. La figura richiesta sarà inserita in azienda con carattere di urgenza.

Tempo fino al 28 settembre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

La stessa cooperativa cerca anche un agronomo conduttore di azienda agricola, specializzato nella coltivazione in serra e in campo aperto. Si offre contratto a tempo determinato.

Il candidato selezionato dovrà gestire i processi aziendali gestionali e produttivi. Dovrà svolgere attività di direzione con competenze funzionali alla scelta degli indirizzi produttivi e coordinare i processi di gestione, attraverso il corretto uso delle risorse disponibili.

Operando in un contesto di fattoria sociale, questa persona dovrà inserirsi in attività che prevedono il coinvolgimento dei giovani presenti in comunità, interagendo con il responsabile educatore.

Domenica, 17 settembre 2023