Morgongiori

Contratti a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Morgongiori un’associazione di volontariato cerca due educatori professionali. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

Le persone selezionate lavoreranno in comunità terapeutiche di assistenza e recupero di persone con problemi di dipendenza.

È richiesto il possesso di laurea in scienze dell’educazione o, in alternativa, in psicologia clinica e della riabilitazione. Necessaria la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Si prevede un inserimento con contratto a termine, prorogabile e trasformabile in tempo indeterminato. Per l’annuncio, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 16 luglio 2022