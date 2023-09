Due nuovi psichiatri in servizio nel carcere di Massama. L’Asl chiede altri bandi per i medici

Oristano

Sotto contratto due liberi professionisti, per 40 ore settimanali di servizio

Da ieri, lunedì 4 settembre, due nuovi psichiatri sono in servizio nel carcere di Massama. Lo ha comunicato l’Asl di Oristano.

I medici garantiranno un servizio di circa 40 ore settimanali nella casa circondariale di Oristano.

“È una delle azioni immediate della nostra azienda sanitaria per sopperire all’assenza momentanea di medici nel carcere di Massama e rispondere così ai bisogni sanitari dei detenuti, attraverso il reclutamento di personale medico con contratti libero-professionali, non avendo trovato un’altra soluzione con i bandi specifici pubblicati a suo tempo da Ares Sardegna”. Lo ha detto il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Maria Serusi.

“La Asl”, ha proseguito il dg, “ha chiesto sempre ad Ares la pubblicazione di bandi selettivi per l’acquisizione di nuovi medici di medicina penitenziaria con la speranza che a breve si possa colmare il fabbisogno di medici nel carcere”.

L’azienda sanitaria numero 5 cercherà altre soluzioni per recuperare nuovo personale medico da destinare alla casa di reclusione di Massama.