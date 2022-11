Il progetto per rendere Castelsardo una città cardio protetta si arricchische con l'installazione di due nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae), a uso pubblico, posizionati uno in Piazza Nuova, accanto all'ingresso del nuovo ufficio informazioni e un secondo a Lu Bagnu, all'interno della pista ciclopedonale, nell'area dove sono presenti i nuovi attrezzi Workout Fitness.

Il progetto "Abbiamo a cuore la nostra Comunità" ha preso vita grazie alla compagnia barracellare, capitanata da Benedetto Lepori, che ha acquistato i defibrillatori, completi di totem esterno. Con i due nuovi strumenti sale a sei il numero di defibrillatori semiautomatici disponibili a Castelsardo, nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione. Per il loro utilizzo sono stati formati anche cittadini, autorizzati all'uso del defibrillatore nelle eventuali emergenze che si dovessero verificare. Infatti, numerosi volontari hanno risposto all'avviso pubblicato dal comune e rivolto ai titolari delle attività commerciali, ai loro dipendenti o collaboratori che insistono nei luoghi di posizionamento dei defibrillatori.

Al corso di formazione hanno partecipato anche bagnini di salvataggio, accompagnatori di società sportive, vigli urbani e volontari del Cvsm - Protezione Civile e della Compagnia barracellare. Il corso Blsd (Basic Life Support Defibrilation), necessario per l'utilizzo del defibrillatore si è svolto, gratuitamente, all'ex ospedale San Camillo di Sassari, grazie al supporto della Centrale Operativa del 118 di Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna

