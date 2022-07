Gonnosnò

Sabato il primo di tre “atobius” nel paese della Marmilla

L’arte per ravvivare un piccolo centro. L’arte che poi sposa la cultura. Sabato 23 luglio a Gonnosnò l’arte di strada sarà protagonista del primo di tre eventi, durante il quale saranno presentati un’opera restaurata e due nuovi murales. La promessa di qualche mese fa è stata mantenuta: la rassegna “Chistionis” da Usellus coinvolge tutta la Marmilla.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova rassegna estiva”, ha esordito il sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis, “un altro segnale di ripresa dopo due anni difficili per gli incontri, la socializzazione, gli eventi culturali”. Lo ha seguito il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda: “I nostri tredici comuni si confermano vitali e attivi. E questo non può che far bene all’intero territorio”.

L’evento di sabato 23 luglio (alle 18,30 in via Matteotti, nell’ex sala consiliare del vecchio municipio) è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca Gramsciana. Sarà inaugurato il restauro del murale dedicato ad Antonio Gramsci da Mauro Podda, nel 2007, per il settantesimo anniversario della morte del pensatore e politico di Ales. Poi saranno presentati ufficialmente i due nuovi murales dipinti sempre sulle pareti dell’ex palazzo municipale.

Ospite d’onore Francesco Del Casino, protagonista del movimento muralistico non solo sardo, che, oltre a parlare della sua esperienza artistica, presenterà il suo libro “Gramsciart” in un incontro coordinato da Irio Pusceddu. Il volume nasce dall’interpretazione artistica dell’immagine di Antonio Gramsci sviluppata dall’artista – senese, ma sardo d’adozione – che suggerisce innumerevoli letture sulla figura dell’intellettuale sardo. Le immagini delle opere realizzate dall’artista sono accompagnate da diversi approfondimenti curati da Francesco Giasi, Marco Fagioli, Pietro Clemente, Elisa Bruttini, Monica e Andrea Fantacci.

La rassegna “Chistionis” a Gonnosnò si è trasformata negli “Atobius”. “L’idea progettuale consiste nell’organizzazione di una rassegna che, soprattutto dopo i buoni risultati di gennaio con l’incontro con Giovanni Impastato, avrà come filo conduttore s’atobiu, in italiano l’incontro, e sarà lo spunto per poter discutere su diversi argomenti, attraverso cui veicolare attività di promozione della lettura e di cultura in generale”, ha spiegato Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana. “Vogliamo fornire stimoli alla comunità di Gonnosnò con temi vari, che grazie alla partecipazione di autori di opere librarie, stimolino la voglia di crescita intellettuale di tutto il territorio”.

Assieme al sindaco Peis, Manias ha insistito sul fatto che l’evento “contribuirà a creare momenti di forte sinergia e interesse che favoriranno non solo la crescita della comunità, ma la fruizione di Gonnosnò e del territorio da parte di un pubblico proveniente dal bacino regionale, attivando in tal modo flussi turistici tematici, culturali, letterari, enogastronomici, di architettura locale”.

Da luglio a fine anno sono previste tre giornate. Dopo questo primo evento sulla pittura muraria in Sardegna, si parlerà di banditismo fra tradizione e innovazione e di rifiuti, fra storia e gestione.

Lunedì, 18 luglio 2022