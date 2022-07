Marrubiu

L’iniziativa a Marrubiu col festival itinerante “Tra Mare, Stelle e Magia 2022”. Iscrizioni aperte fino a sabato 30 luglio

Il primo agosto la Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” ospiterà nella sede di Marrubiu (locali della biblioteca comunale “Grazia Deledda”) un laboratorio musicale gratuito per bambini e ragazzi, in occasione del festival itinerante “Tra Mare, Stelle e Magia 2022”, curato da Stefania Coccoda.

Due i percorsi in programma tenuti dalla maestra Coccoda: “L’Orchestra di Cartone” e “La Musica del Corpo con la Body Percussion”. Previsto anche uno spettacolo finale dei partecipanti, che si svolgerà nell’intervallo dei concerti del festival.

Il primo percorso di iniziazione orchestrale, “L’Orchestra di cartone”, è pensato per i bambini dai 5 ai 9 anni, che si cimenteranno a costruire e suonare strumenti ad arco di cartone (violini, viole, violoncelli e contrabbassi). Sarà la loro voce a dare vita a queste creazioni, attraverso il canto.

Gli obiettivi didattici sono l’acquisizione delle basi della disciplina orchestrale, la posizione all’interno dell’orchestra, la postura, la manipolazione dello strumento, lo sviluppo dell’orecchio ritmico, melodico, armonico e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, compresi il rispetto e l’ascolto dell’altro.

Il secondo percorso, “La Musica del Corpo con la Body Percussion”, è incentrato sull’educazione ritmico-musicale, ed è pensato per i ragazzi dai 10 ai 13 anni. Si partirà dai suoni del corpo e dall’esplorazione dello spazio in cui esso si muove, per interiorizzare ritmi e costruire una musicalità viva ed espressiva. La metodologia utilizzata è quella dell’apprendimento cooperativo.

I due corsi si svolgeranno contemporaneamente nella mattina del primo agosto – dalle 9 alle 13 – e si favorirà un apprendimento piramidale tra i più grandi e i più piccoli. Il laboratorio “L’Orchestra di cartone” avrà una capienza massima di 10 partecipanti, mentre “La Musica del Corpo con la Body Percussion” potrà accogliere 8 ragazzi.

L’esibizione finale dei bambini e ragazzi che hanno partecipato ai corsi avverrà in serata. A loro sarà riservato uno spazio in platea in cui tutti potranno assistere alla tappa marrubiese del festival “Tra Mare, Stelle e Magia 2022”, per poi salire sul palco ed esibirsi durante l’intervallo.

«Vivendo questa esperienza – spiega la maestra Stefania Coccoda – i bambini e i ragazzi arricchiranno il proprio bagaglio di conoscenze e apprendimenti e si avvicineranno con serenità, attraverso il divertimento, alla musica».

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 30 Luglio. Il modulo, scaricabile sul sito web della scuola civica di musica, è da compilare e inviare via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o da consegnare alla biblioteca comunale di Marrubiu.

Lunedì 25 luglio 2022