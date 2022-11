Cabras

Oltre all’inchiesta della Procura di Oristano gli accertamenti interni dell’Arst

Sono due le indagini avviate per fare luce sul drammatico incidente stradale nel quale sabato sera ha preso la vita Cinzia Cotza, 45 anni, di Zeddiani. Oltre a quella seguita dai carabinieri per conto della procura di Oristano, anche l’Azienda regionale trasporti avvierà un’indagine interna, considerato che uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, avvenuto lungo la provinciale 4 che collega Cabras con Solanas e col bivio della provinciale 1 per Torre Grande, è un bus di linea.

“Per noi è una prassi accertare con un procedimento interno quanto è accaduto”, ha spiegato il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini. “Lo faremo già dalle prossime ore. Relativamente al nostro autobus, posso confermare che l’automezzo coinvolto nel sinistro è uno dei nuovi mezzi appena messi in funzione, in servizio da soli 10 giorni. È anche dotato di un sofisticato sistema di telecamere, anche se non sappiamo se in quel momento fossero in funzione. Alla Azienda dispiace quanto è accaduto e, in attesa che la magistratura faccia tutti gli accertamenti, mi sembra doveroso porgere ai familiari della donna deceduta le nostre sentite condoglianze”.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Oristano stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Quel tratto di strada è decisamente pericoloso: molte curve, molte buche, la quasi totale assenza di segnaletica.

Dai primi riscontri sembra che l’autista del bus, al quale dovrebbe arrivare un avviso di garanzia, quale atto dovuto, avrebbe sterzato per evitare l’impatto con la Lancia Y, ma senza successo. Il grosso mezzo è poi finito in cunetta.

La procura della Repubblica ha disposto anche l’esame del medico legale sulla salma di Cinzia Cotza.

