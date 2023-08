Due incidenti sulle strade sarde, auto ribaltate e contro il guardrail sulla 131 Dcn: 3 feriti

Due incidenti nelle prime ore del Ferragosto 2023 in Sardegna. Alle 5 il primo, sulla 131 Dcn: poco chiara la dinamica che ha visto coinvolte due autovetture che procedevano in direzione del capoluogo barbaricino. Immediatamente sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, i sanitari del 118 e la polizia Stradale per i rilievi del caso. Illesi o con ferite lievi gli occupanti delle due autovetture.

L’altro schianto lungo la Sp1 tra Ottiolu e San Teodoro. Giunta all’altezza di una curva, una donna alla guida della sua macchina ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. La donna, che parrebbe non abbia riportato gravi danni, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto.