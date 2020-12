Due guarigioni a Marrubiu: il paese è di nuovo Covid free

Tra gli abitanti di Marrubiu non ci sono più più positivi al coronavirus. Stamane il sindaco Andrea Santucciu ha comunicato la guarigione degli ultimi due residenti che erano in attesa dell’esito del tampone molecolare. Ieri nel centro del Terralbese si era registrato il primo decesso di una persona che aveva contratto il coronavirus.

“In questo sabato uggioso”, scrive Santucciu, “annuncio le ultime due negativizzazioni al Covid-19. Non esistono casi di coronavirus presenti nel nostro paese ad oggi. Esistono persone in quarantena fiduciaria, in attesa di tampone, per contatti con famigliari residenti o domiciliati in altri paesi”.

Il sindaco ha invitato i marrubiesi a non abbassare la guardia: “Quindi, nonostante la bella notizia, auspico che i miei compaesani, come hanno fatto sinora, mantengano alta l’attenzione e mettano in pratica tutte le precauzioni e le barriere contro questo infido e terribile nemico invisibile”.

