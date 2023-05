Due giorni senza il “medico in affitto”, subito lunghe attese al Pronto soccorso di Oristano

Oristano

Ieri fino a 10 ore prima d’essere visitati, ambulanze in coda. Disagi anche a Bosa

Non ci sono forse le file dei giorni più critici, ma la situazione al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano è sempre pesante. Tra i pazienti che ieri si sono rivolti al servizio c’è chi ha dovuto sostenere un’attesa di oltre 10 ore. Difficoltà anche per alcune ambulanze del 118, nel pomeriggio rimaste a lungo in fila, prima di poter accompagnare i pazienti all’interno del presidio. Oggi alle 12 per fortuna nessun paziente in codice rosso, ma dovevano essere visitati 7 in giallo, 4 in verde e uno bianco. Attesa stimata per i nuovi accessi: circa 4 ore e mezza.

Ieri tra le cause dei disagi la disponibilità in servizio di un solo medico strutturato, costretto ad occuparsi dei pazienti con tutti i codici di gravità: era assente per tutta la giornata il “medico in affitto” solitamente incaricato di seguire i codici minori. Una situazione destinata riproporsi anche oggi. È dall’inizio di maggio, infatti, che per due giorni alla settimana resta scoperto il turno affidato ai medici forniti dalla società MST di Vicenza.

Il grave inconveniente è legato all’avvio, dall’inizio del mese, del nuovo mega contratto d’appalto bandito all’inizio dell’anno dall’Ares per la fornitura di medici da impiegare nei turni di guardia attiva in 8 ospedali dell’isola. Una commessa di oltre 4 milioni di euro ( ma destinata ad essere ampliata) aggiudicata interamente, per i 7 lotti dei codici minori, dalla società veneta, già affidataria del servizio in diversi presidi dell’isola.

È andata deserta invece la gara da circa un milione di euro, relativa ai 3 lotti con copertura di tutti i codici, tra cui quello per il Pronto sSoccorso di Oristano, per la copertura in due soli giorni alla settimana di tutti i codici di gravità attraverso i medici in affitto. Professionisti che, come previsto, sono impegnati solo nei restanti 5 giorni per i codici verde e bianco.

Deserto anche il bando del lotto per la copertura di tutti i turni del Pronto soccorso del “Mastino” di Bosa. Da qui il rinnovo anticipato del vecchio appalto, in modo da garantire – ma solo durante il giorno – la presenza dei medici in affitto per i codici minori, secondo una organizzazione che prevede la presenza dei chirurghi nei turni notturni. In occasione del nuovo affidamento però la MST Group di Vicenza, in una comunicazione inviata alla Asl, ha ricordato come i suoi medici possono solo fronteggiare i codici minori e non possano affatto farsi carico di accompagnare i pazienti con necessità di trasferimento in altri nosocomi.

Un problema di non poco conto, se si considera quanti arrivano Pronto soccorso di Bosa con codici verdi e bianchi e si rivelano poi in condizioni più gravi del previsto. Una eventualità non rara, che la direzione sanitaria della Asl di Oristano ha risolto attraverso il dirottamento verso il pronto soccorso dei medici strutturati presenti negli altri servizi. Da qui l’obbligo soprattutto per i medici della Medicina (solitamente solo uno per turno) di lasciare il reparto e i suoi 20 posti letto, per visitare i pazienti in codice rosso o giallo del Pronto soccorso. Una situazione davvero molto critica che di fatto priva per lungo tempo i pazienti ricoverati nel nosocomio della presenza dell’unico medico.

Mercoledì, 31 maggio 2023