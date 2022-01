Terralba

Da oggi si può prenotare con una telefonata per prime, seconde e terze dosi. Nuovi casi a Terralba e Arborea



Mentre cresece ancora il numero dei contagiati, sono state aperte questa mattina le prenotazioni per le due giornate di vaccinazione contro il Covid organizzate per venerdì 14 e sabato 15 gennaio all’hub di via Napoli, a Terralba. Ne ha dato comunicazione l’Unione dei Comuni del Terralbese.

Le vaccinazioni partiranno alle 9. Potranno prenotare i residenti ad Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras.

Al centro vaccini di Terralba sarranno somministrate prime, seconde e terze dosi, con Pfizer e Moderna.

È possibile prenotare – la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 – con una telefonata ai numeri 379.1791573 e 379.1792479. I telefoni saranno spenti al di fuori degli orari indicati e al raggiungimento delle dosi di vaccino messe a disposizione dall’Ats per ciascuna giornata.

Chi ha intenzione di aderire alla campagna vaccinale dovrà indicare, al momento della prenotazione, nome e cognome, data di nascita e numero telefonico.

Gli utenti dovranno presentarsi all’hub di Terralba con tessera sanitaria, documento d’identità, modulo di consenso e scheda anamnestica. I modelli possono essere scaricati dai portali web dei Comuni o ritirati presso le sedi municipali e alla Livas di Terralba, in via Napoli 3.

I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, o da un solo genitore munito del modulo di consenso e copia del documento d’identità del genitore non presente (questa modulistica è sul sito internet dell’Ats).

Intanto in vari centri del Terralbese cresce il numero dei casi di coronavirus. Ieri sera il sindaco di Terralba Sandro Pili ha confermato 19 nuovi contagiati e una guarigione nella cittadina. In parte, i nuovi contagi sono collegati ad altri casi accertati in precedenza.

Per effetto dell’ultimo aggiornamento, il numero totale dei positivi a Terralba è quindi salito a 87.

Nuovi contagi anche ad Arborea, dove il numero dei residenti positivi è salito a 27 (+3 rispetto all’ultimo bollettino diffuso due giorni fa). L’aggiornamento è stato reso noto ieri sera dalla sindaca Manuela Pintus.

Martedì, 11 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.