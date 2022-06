Due giganti dello sport per promuovere le mini angurie made in Sardegna: Gavina ed Eleonora

Terralba Alessia Orro e Francisco Porcella testimonial de L’Orto di Eleonora, anche sulle reti nazionali Due giganti dello sport – Alessia Orro, campionessa europea di Pallavolo e Francisco Porcella campione mondiale di surf – saranno i testimonial della campagna estiva de L’Orto di Eleonora “L’Isola delle Dolci Meraviglie, in partenza a breve. Protagoniste indiscusse della stagione: Eleonora e Gavina, le angurie made in Sardegna dolcissime e con pochi semi, che rappresentano due fiori all’occhiello della produzione dell’O.P. Agricola Campidanese e del suo brand “L’Orto di Eleonora”, tra le scelte di sempre più numerosi clienti della GDO nazionale ed estera, per la qualità organolettiche dei prodotti e per la qualità certificata dell’azienda. Un successo confermato anche dal rafforzamento, con un raddoppio dei volumi, della partnership con Coop, che nel 2021- con un’azione di co-marketing – ha accolto Gavina nella sua linea Origine, una selezione di prodotti di qualità provenienti da filiere controllate e completamente tracciabili in ogni singolo passaggio, dall’origine alla tavola. Gavina è la mini anguria, dolce, croccante e con pochi semi. Immediatamente riconoscibile per il suo colore verde chiaro con leggere striature scure e la buccia particolarmente sottile che le conferisce un’elevata percentuale di parte edibile. Con il suo peso medio di 1,8 kg Gavina è un’anguria moderna: un formato ideale sia in termini di trasportabilità, che per un consumo familiare. Eleonora è un’anguria nera di media dimensione (4-6 kg), fresca e dolcissima. Sotto la sua buccia scura racchiude una polpa rosso brillante, succosa e zuccherina. Perfetta per il fine pasto e in ogni momento della giornata, l’ideale da condividere in famiglia e con gli amici. Durante l’estate Eleonora e Gavina saranno protagoniste di una nuova e capillare campagna di comunicazione a livello nazionale. Dopo il 2021, anno nel quale Gavina aveva debuttato su Rai1 con spot e telepromozioni durante il programma “Il pranzo è servito” condotto da Flavio Insinna, nel 2022 L’Orto di Eleonora rinnova e raddoppia l’impegno con un nuovo spot dedicato ad entrambe le sue angurie.

L'anguria Gavina

“L’Isola delle Dolci Meraviglie”, che dà il titolo allo spot e all’intera iniziativa, è un piccolo grande viaggio, un percorso suggestivo che vuole raccontare la bellezza della Sardegna, lo spirito della sua gente e la qualità dei suoi prodotti. La campagna vedrà in azione, appunto, due eccezionali testimonial, due giovani talenti della nostra Isola, due campioni, due figli della “terra dei giganti” a loro volta diventati “giganti” dello sport: Alessia Orro e Francisco Porcella saranno i protagonisti di una serie di spot dai contenuti emozionali, freschi e giovanili, in linea con le qualità delle due angurie Eleonora e Gavina. “I due testimonial rappresentano l’eccellenza della Sardegna”, spiega Salvatore Lotta, direttore commerciale OP Agricola Campidanese, “due sportivi che fin da giovanissimi hanno raggiunto il top nelle loro discipline, mostrando quel talento, quello spirito e quei valori che da sempre l’azienda promuove con passione e orgoglio attraverso numerose iniziative a sostegno dell’attività sportiva e della sana alimentazione”. Lo spot andrà in onda sulle principali emittenti nazionali a partire dalla prima settimana di luglio e sarà inserito all’interno di una campagna di comunicazione integrata che avrà una grande copertura sia sui nuovi media, internet e i social network, sia sui mezzi tradizionali come stampa, radio e tv a livello nazionale e locale. Una grande vetrina per l’azienda che conferma il grande impegno nel promuovere non solo il brand “L’Orto di Eleonora” e la sua produzione di alta qualità, ma anche la sua terra, le sue bellezze e la sua splendida gente.

L'anguria Eleonora

I due testimonial. Alessia Orro, la pallavolista originaria di Narbolia, ha una carriera ricca di successi sia con le squadre di club, con cui ha conquistato 2 volte la coppa CEV, sia la maglia della nazionale, con cui nel 2021 si è laureata campionessa d’Europa, ricevendo anche il premio come miglior palleggiatrice del torneo. Francisco Porcella, surfista classe 1989, nato a Manhattan e cresciuto in Sardegna fino a quando non ha deciso di trasferirsi alle isole Hawaii per inseguire il suo sogno di cavalcare le onde del mare. A soli 28 anni, ha sfidato la tempesta di Nazarè, in Portogallo, domando le onde che in questa località possono raggiungere i 30 metri d’altezza. Francisco è l’unico italiano ad aver ricevuto ben 3 nomination ai prestigiosi XXL Big Wave Awards, gli Oscar del surf. Martedì, 21 giugno 2022 (Informazione promozionale)

Fonte: Link Oristano