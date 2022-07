San Vero Milis

C’è anche la Easy Help, che si occupa già degli stalli blu a Oristano

Dopo Oristano, la Easy Help arriva anche nella marina di San Vero Milis: sarà una delle due società che quest’estate gestiranno i parcheggi a pagamento nella parte settentrionale della penisola del Sinis. Assieme ai gestori degli stalli blu nel capoluogo di provincia (nel consorzio The Park) opererà la Sis, che dall’anno scorso ha in mano la gestione dei parcheggi nel Sinis di Cabras e in altre località balneari di San Vero Milis.

A far discutere è il caso Putzu Idu: i parcheggi del lungomare spettano alla Easy Help, quelli vicini di via Zinnigas invece restano alla Sis. “Non si creerà confusione”, ha assicurato il sindaco Luigi Tedeschi, “ma non potevamo affidare alla Sis anche gli altri stalli a pagamento per via del principio della rotazione, che per legge deve essere rispettato anche se l’ente procede con un affidamento diretto”.

Alcune settimane fa il Comune di San Vero Milis aveva esercitato una clausola e rinnovato l’accordo sottoscritto con la Sis la scorsa estate per i parcheggi a pagamento di via Zinnigas, a Putzu Idu, e S’Arena Scoada.

Per il lungomare di Putzu Idu, Sa Mesa Longa e Sa Marigosa – arrivato il via libera dalla Regione sulla sospensione temporanea degli usi civici – gli uffici comunali hanno proceduto con un altro affidamento. E una volta completate le verifiche al momento ancora in corso, la gestione di queste tre aree andrà proprio alla Easy Help.

Intanto le colonnine della Sis sono state già montate. La società umbra non le ha però ancora attivate perché nei giorni scorsi non era stata ancora installata la segnaletica verticale.

L’amministrazione comunale di San Vero Milis conta di far partire entrambi i servizi di sosta a pagamento già nei prossimi giorni.

Almeno per quest’estate, invece, niente stalli blu a Sa Rocca Tunda, dove i terreni sono privati.