Due fratellini annegano in un invaso per l’irrigazione

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri da parte dei genitori dei piccoli, che non riuscivano più a trovarli. Proprio i genitori avevano trovato le ciabattine dei due fratellini vicino all’invaso, profondo 3 metri. Sono intervenuti subito i sommozzatori dei vigili del fuoco ma purtroppo, sin dai primi istanti, si è temuto il peggio. I due corpicini sono stati ritrovati poche ore fa, intorno alla mezzanotte, nonostante le grandi difficoltà dovute alle acque torbide e al buio della sera. Sono già partiti gli accertamenti per capire se la zona fosse messa in sicurezza in un punto in cui di invasi di quel tipo ce ne sono molti per irrigare le coltivazioni delle varie aziende agricole presenti in Puglia.