«Si tratta di un evento culturale di rilievo regionale che coinvolge un considerevole numero di monumenti del nostro medioevo», commenta Antonello Figus, presidente della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”. «Abbiamo lavorato in sinergia con le amministrazioni comunali e con i gestori dei siti per poter offrire ai turisti e ai cultori della storia l’opportunità di visitare le diverse realtà del romanico sardo, dalle grandi cattedrali alle chiese campestri, tutte caratterizzate da secoli di storia ed espressione viva del patrimonio identitario della religiosità delle comunità locali».

Oltre 50 chiese del Romanico sardo potranno essere visitate gratuitamente nei prossimi due fine settimana, 10 – 11 e 17 – 18 settembre. Tra queste 15 si trovano in provincia di Oristano, scelte per l’iniziativa denominata “Le giornate del Romanico”, al suo esordio nel panorama degli eventi isolani.

Antonello Figus

Per l’evento ideato e coordinato dalla Fondazione – il primo a livello nazionale che propone l’apertura e la visita coordinate di un così vasto numero di chiese romaniche – sono mobilitati 55 Comuni, le Diocesi, le parrocchie e decine di volontari. Inoltre hanno assicurato il loro patrocinio la Regione Sardegna, il FAI Sardegna, la Conferenza Episcopale Sarda, l’associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico e la Carlo Delfino editore. Per conoscere meglio i monimenti coinvolti e gli eventi culturali collegati è possibile consultare il programma completo sul sito romanicosardegna.org .

Da oltre un anno la Fondazione del Romanico in Sardegna, che riunisce 86 Comuni, è impegnata con azioni di promozione e divulgazione di oltre 150 monumenti di epoca medievale presenti in tutta l’isola, anche grazie alla vasta rete di partenariato e all’istruzione di un comitato tecnico scientifico integrato fra gli altri dalla Conferenza Episcopale Sarda, dalle Soprintendenze di Cagliari – Oristano – Sud Sardegna e Sassari – Nuoro, dalle Università di Sassari e Cagliari, dalle Camere di commercio e dal CNR.

La locandina delle Giornate del Romanico

Fonte: Link Oristano

