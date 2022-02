L'uomo è contitolare di un distributore di benzina sulla 131 in territorio di Sardara

SARDARA. Due etti di cocaina pronti per finire sul mercato dello spaccio nel Medio Campidano costano 2 anni e dieci mesi di pena (con sospensione condizionale), più 14mila euro di ammenda, ad Alberto Marras, di 37 anni di Sardara, uno dei titolari della stazione di servizio Q8 sulla statale 131 in direzione Sassari a due chilometri da Sardara. La pena è stata patteggiata.

La droga è stata trovata ieri sera 11 febbraio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Villacidro in una casa in uso all’imprenditore, vecchia conoscenza dei militari per fatti di droga. Gli investigatori del Norm di Villacidro, diretti dal luogotenente Pasquale Laisa, seguendo un filone di indagini sullo spaccio di droga nel territorio, hanno effettuato ieri una perquisizione domiciliare mirata ad Alberto Marras, trovando cinque involucri in plastica trasparente, contenenti complessivi 211 grammi di cocaina, un bilancino di precisione recante evidenti tracce dello stupefacente, altro materiale per il confezionamento e la somma di 360 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

Il trentasettenne è stato arrestato e questa mattina sottoposto a processo, con relativa condanna. Dopo la sentenza è stato rimesso in libertà.(l.on)