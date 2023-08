Due elicotteri dalla base di Fenosu contro un incendio in Planargia

Cronaca Al lavoro questa mattina le squadre della Forestale

Immagine d'archivio

Al lavoro questa mattina le squadre della Forestale

Dalla tarda mattinata di oggi, le squadre della Forestale stanno combattendo contro un incendio scoppiato nelle campagne di Sagama.

Sono intervenuti anche due elicotteri decollati dalla base di Fenosu.

Il direttore delle operazioni di spegnimento, che coordina le operazioni a terra, appartiene alla Forestale di Bosa.

Per ora non ci sono notizie né sulle cause dell’incendio né sulle aree minacciate dalle fiamme.

Sabato, 19 agosto 2023

