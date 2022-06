Intanto si è attivata la macchina organizzativa per la Sagra delle lorighittas: “Sarà il 6 agosto e siamo al lavoro per rispettare i tempi”, ha concluso il sindaco. “Sarà la prima cosa alla quale metteremo mano”.

“Con 3500 ettari c’è tanto da fare”, continua il sindaco, citando, per esempio, “i cantieri verdi”. Proprio il sindaco Pistis, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione si era schierato duramente contro la realizzazione della discarica dei rifiuti non pericolosi, nell’ex cava di Serra Bingias, sul Monte Arci. Un tema che aveva animato il dibattito politico nel paese negli ultimi anni.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail