“Due Distretti rurali sono troppi, non disperdiamo le energie”

Da Emanuele Cera un invito alla coesione per lo sviluppo dell’Oristanese

È positivo che il mondo economico e produttivo abbia accolto con entusiasmo la proposta di far nascere nell’Oristanese due Distretti rurali, ma sarebbe meglio superare una progettualità divisa fra due iniziative, entrambe sicuramente valide. Lo dice il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, preoccupato da “difficoltà operative che alla fine possano non portare una o entrambe a conseguire un risultato positivo, viste alcune sovrapposizioni territoriali assolutamente inopportune. Sarebbe un risultato comunque negativo per una parte dei territori”.

Cera suggerisce che “le parti si incontrino e riescano a fare una sintesi, in una proposta unitaria che veda le imprese e le associazioni di categoria del mondo produttivo, assieme alla generalità dei Comuni, Unioni dei Comuni, i 4 Gal e il Flag in un unico progetto di respiro provinciale”. Perché in questo modo sarebbe più facile “offrire al sistema produttivo locale gli strumenti adeguati per rafforzare le produzioni, qualificare l’offerta e cooperare attraverso le filiere che i distretti rurali intendono promuovere, nei mercati regionali, nazionali e internazionali”.