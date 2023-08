Due denunce per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga nel “Ferragosto sereno” dell’Oristanese

Oristano

Il bilancio dell’operazione che ha impegnato i carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza

Nove persone denunciate su 1.579 persone controllate, tra le quali 301 già note alle forze dell’ordine, e 1508 veicoli ispezionati. Sono alcuni dei numeri dell’attività di controllo del territorio nel ponte di ferragosto (dalla notte di sabato scorso fino alla notte di ieri), pianificata dal Comando provinciale dei carabinieri di Oristano.

L’attività ha impiegato numerose pattuglie delle stazioni e dei nuclei operativi e radiomobile, nei territori delle compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

In particolare, sono stati eseguiti 528 servizi esterni sulle principali arterie stradali e sugli obiettivi sensibili, e nove persone sono state deferire in stato di libertà per vari reati. Tra le altre, una denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, una per guida in stato di ebbrezza e 3 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due persone sono state segnalate al prefetto per possesso di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 150 grammi di marijuana.

I militari dell’Arma hanno eseguito 6 perquisizioni totali (3 veicolari e 3 personali) e controllato 85 esercizi pubblici.

Sono state elevate 28 infrazioni al codice della strada e in due casi si è provveduto al ritiro della patente.

I controlli dei militari hanno consentito di azzerare i reati contro il patrimonio (nessuna denuncia ricevuta) e di ridurre i pericoli lungo le strade.

“Sostanzialmente, grazie anche al senso civico dimostrato dagli oristanesi che hanno rispettato le buone regole del vivere civile, sia sulle strade della provincia, sia nelle località balneari, è stato possibile trascorrere un ferragosto sereno”, si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale dei carabinieri, nella quale vengono indicati come “molto soddisfacenti gli effetti dei servizi di controllo sulla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche tra i più giovani”.

Mercoledì, 16 agosto 2023