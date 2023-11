Due cuori e un fegato trapiantati al Brotzu, la buona sanità in uno speciale primo novembre

Guardiamo con soddisfazione al buon esito dei tre trapianti, realizzati nella giornata del 1° Novembre, che conferma come il sistema trapianti dell’Arnas Brotzu lavori incessantemente per garantire un grande servizio: tutti noi siamo consapevoli che operazioni di questo genere consentono di offrire nuove prospettive di vita. Ringrazio il personale che, unito in uno sforzo comune, trasforma il gesto di generosità del donatore di organi in una nuova speranza per il paziente”.

Agnese Foddis, Direttore Generale dell’Arnas Brotzu, commenta così l’importante notizia dei tre interventi effettuati grazie al lavoro delle equipe di chirurgia urologica, epatica e cardiochirurgia. “A chi ha ricevuto rivolgo i miei migliori auguri di buona vita. La mia gratitudine a tutti i donatori e alle loro famiglie che, in un momento doloroso per la perdita del proprio caro, hanno pensato alle sofferenze di coloro che aspettano di ritornare a vivere grazie ad un trapianto”. Due fegati e un cuore, provenienti dall’Arnas Brotzu di Cagliari e dal San Francesco di Nuoro, sono stati trapiantati in tre pazienti grazie “All’impegno e alla competenza di tutti coloro, e sono tanti” – commenta Dr. Antonio Manti coordinatore locale trapianti del Brotzu – “che ogni giorno consentono il funzionamento di un sistema organizzativo molto complesso che coinvolge tante figure e specialisti diversi. Cardiochirurghi, chirurghi epatici, chirurghi urologi e professionisti inquadrati nel percorso di procurement, anestesisti e altre figure”.

