Due contagi tra il personale: pronto soccorso chiuso anche ai malati di covid

Ora, nel rispetto delle previste procedure, dovranno essere trasferiti i circa 10 pazienti ricoverati, per consentire la sanificazione dei locali. Tutto il personale, inoltre, dovrà essere sottoposto a tampone e dovrà osservare l’isolamento in attesa dei referti.

Non c’è pace per il Pronto Soccorso di Oristano. Rimasto chiuso per 42 giorni ai pazienti non covid dalla fine del mese di ottobre, riaperto ai primi di dicembre, e chiuso nuovamente una settimana dopo, oggi è al centro di un focolaio del coronavirus: due degli operatori sanitari impegnati nel servizio sono stati contagiati. Appena giunta la notizia dei due tamponi positivi, il Pronto Soccorso, già nel corso della notte scorsa, è stato chiuso ad ogni nuovo accesso, compresi quindi a quelli dei malati di covid.

