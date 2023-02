Due condanne dal Tribunale di Oristano per la cosiddetta truffa dello specchietto

Oristano

Due fratelli accusati di simulare incidenti per ottenere denaro

Condannati in tribunale ad Oristano due dei fratelli Restivo, originari di Locri e noti per la cosiddetta truffa dello specchietto: simulavano incidenti e si facevano consegnare del denaro per evitare la denuncia all’assicurazione.

Alfredo Restivo, 30 anni, è stato condannato a 5 mesi e 200 euro di multa, il fratello Giuseppe, 26 anni, dovrà scontare invece 3 mesi e pagare una ammenda di 120 euro.

L’ennesima truffa dei due fratelli era stata consumata nel lontano settembre del 2017, lungo la strada provinciale per Milis. Nella ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine, i due fratelli avevano prima macchiato con grasso la carrozzeria di una Fiat Punto, appartenete all vittima è successivamente fermato l’utilitaria sostenendo che avessero urtato la loro Alfa Romeo Mito.

In quella occasione però la truffa non andò a buon fine perché una terza persona chiese ’intervento delle forze dell’ordine.

Al processo, la pm Daniela Muntoni aveva chiesto una condanna ad 1 anno e 4 mesi e 400 euro di multa per Alfredo Restivo e 1 anno e 200 euro di multa per Giuseppe, mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione.

Il giudice Marco Mascia ha accolto la richiesta della condanna ma ha diminuito l’entità della pena.

In passato Alfredo Restivo, insieme ad altri parenti, era già stato condannato per episodi simili, dopo aver messo a segno analoghi raggiri in diverse zone dell’Isola.

Martedì, 7 febbraio 2023