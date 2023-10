Due automobili distrutte dal fuoco nella notte, indagini da parte dei carabinieri

Bosa

Non si esclude l’ipotesi dolosa degli incendi

Potrebbero essere dolosi gli incendi che la notte scorsa hanno distrutto due auto a Bosa e Macomer.

A Bosa le fiamme si sono sviluppate alle 2,30 circa in via Gallura. La segnalazione di alcuni residenti ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cuglieri e Macomer.

Quando le squadre del 115 sono arrivate sul posto l’auto, una Citroen, era oramai completamente distrutta.

A Macomer un’ora prima era andata a fuoco una Fiat Panda parcheggiata in via Sassari. Anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco di Macomer non è servito a salvare l’auto che è stata completamente iavvolta dal fuoco.

In entrambi gli incendi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macomer che hanno avviato le indagini per fare luce sulle cause degli incendi.