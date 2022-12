Due auto su un gregge a Lunamatrona, morte 12 pecore - Sardegna

Un intero gregge sulla carreggiata, poco o per nulla visibile per assenza di illuminazione. Due auto non hanno potuto fare a meno di finirci addosso. Nell'impatto sono rimaste uccise 12 pecore e diverse altre sono rimaste ferite. Il gregge è di proprietà di un pastore sessantanovenne, ora denunciato alla Procura di Cagliari per malgoverno di animali, danneggiamento e lesioni colpose. Danni ingenti infatti alle autovetture, poi rimosse da una ditta di soccorso stradale autorizzata, ma nessuna conseguenze per le persone a bordo.

È successo ieri sera a Lunamatrona: i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Gesturi e di Villamar, sono intervenuti a seguito di una richiesta al 112 lungo la provinciale 48, al km 6. I militari hanno poi richiesto la presenza sul luogo di personale veterinario dell'Ats di Sanluri e di una ditta specializzata per il ripristino della viabilità, garantita a senso unico alternato per circa tre ore a cura dei carabinieri.





Fonte: Ansa Sardegna