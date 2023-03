Due auto in fiamme a Olbia, probabile origine dolosa - Sardegna

Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, partita dalla sede di Basa, non è riuscito ad evitare che due autovetture, parcheggiate in via Del Melograno, riportassero danni ingenti.

L'incendio, con ogni probabilità di origine dolosa, si è verificato intorno alle 2 di questa notte e sulle sue cause non si esclude nessuna ipotesi.

Le due auto, un Suv e una piccola utilitaria Smart, si trovavano in sosta parcheggiate una dietro l'altra: la Smart è andata completamente distrutta dalle fiamme, mentre il Suv ha subìto danni importanti nella parte anteriore e all'interno dell'abitacolo. Nessuna persona è rimasta ferita dall'incendio, né si sono registrati danni alle abitazioni vicine.

Ad indagare sulla dinamica dell'accaduto i Carabinieri di Olbia.



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna