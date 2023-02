Due assunzioni in un panificio di Cabras

Cabras

Previsto un contratto a tempo determinato

Possibilità d’impiego presso un panificio di Cabras per due addetti al carico e scarico merci da assumere con contratto full time a tempo determinato secondo il CCNL dei panificatori.

Con assunzione prevista nel mese di aprile, i lavoratori selezionati copriranno il turno con orario di lavoro notturno dalle 22:30 alle 5:30 e giorno di riposo settimanale fissato per la domenica.

Tra i requisiti richiesti la conoscenza dell’italiano a livello intermedio. Verranno valutate anche candidati senza pregresse esperienze nel settore.

Dopo una procedura di verifica della presenza di lavoratori già disponibili sul territorio, potrà essere valutato il rilascio di un nullaosta per l’ingresso in Italia a lavoratori stranieri residenti all’estero (come da articolo 22 del Decreto Legislativo 286/98).

Tempo fino al 23 febbraio per inoltrare la propria domanda tramite il portale Sardegna Lavoro di Aspal, dopo il login sulla propria area riservata tramite SPID o Tessera nazionale dei servizi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di candidatura e di accesso al portale Sardegna Lavoro visitare la pagina dedicata a questo link . Per visualizzare l’annuncio completo, visitare la pagina dedicata su Sardegna Lavoro al seguente link .

Venerdì, 10 febbraio 2023