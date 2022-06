Due app per mobilità sostenibile e ripresa spazi abbandonati - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Due progetti sperimentali 'PiP - Prendi i Piedi' e 'Citympath', nati dalle idee vincitrici del Climathon Cagliari 2020 e realizzati rispettivamente dal dipartimento di Architettura dell'Università di Cagliari e dalla società Greenshare. Promozione e finanziamento arrivano dalla Città Metropolitana di Cagliari. E sono due proposte di contributo alle politiche per la mobilità sostenibile e per la riqualificazione degli spazi abbandonati.

PiP - Prendi i Piedi è un'applicazione web ideata da Erika Loria e Serena Lissai che ha l'obiettivo di promuovere la mobilità dolce e l'esplorazione attraverso il gioco. Il giocatore viene invitato a prendere parte a un'avventura (una via di mezzo tra una caccia al tesoro e un'avventura punta-e-clicca) che lo porterà a risolvere enigmi e cercare dettagli nascosti nell'ambiente che lo circonda. I due giochi già realizzati sono ambientati nel quartiere di Is Mirrionis e nel territorio del Comune di Selargius.

Citympath è invece una app per Android e iOs, ideata da Chiara Santoni e Angelica Adamo, che come PiP ha finalità di promozione della mobilità ma le persegue attraverso un sistema di premi e con la collaborazione delle imprese locali, che potranno proporre sconti e offerte ai clienti che sceglieranno le aziende che aderiscono al progetto deviando dai propri percorsi abituali. (ANSA).



