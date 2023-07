Due anni fa il grande rogo devastava il Montiferru, oggi un altro giorno di rischio incendi alto

Oristano

Allerta arancione e rosso in tutta la Sardegna. L’appello dell’assessore Porcu: “Evitare comportamenti pericolosi”

Due anni fa il fuoco correva per il Montiferru e al suo passaggio lasciava cenere e fumo, spazzando via aziende agricole e allevamenti, duro lavoro e alberi secolari, sorgenti e animali. Interi paesi e territori avvolti dal fuoco per giorni e consumati dalla tragedia.

Oggi è ancora allarme. Il bollettino di previsione di pericolo incendi prevede in tutta la Sardegna l’attenzione rinforzata per alto rischio incendi (allerta arancione). In alcune zone – anche nella provincia di Oristano – si è in preallarme e il pericolo è estremo (allerta rosso).

“A partire da oggi, entriamo nei giorni storicamente più caldi della campagna antincendio”, ha ricordato l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu. “La Sardegna è integralmente classificata in arancione, con alcune zone in rosso”.

“Vi prego di adottare comportamenti responsabili, evitando azioni che possano, anche minimamente, costituire un rischio per l’insorgere di incendi accidentali”, ha raccomandato Porcu, “consentendoci di concentrare le forze per contrastare eventuali azioni dolose. Anche un mezzo libero in più, non impiegato su fenomeni colposi o accidentali, può fare la differenza”.

“Non rischiamo, per la Sardegna”, ha concluso l’esponente della giunta regionale.

È bene ricordare che nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” su tutto il territorio regionale è vietato accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione; utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi; utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di un incendio.

E ancora: vietato gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco; vietato fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco, o comunque con materiale che potrebbe infiammarsi per le alte temperature.

Lunedì, 24 luglio 2023