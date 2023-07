Due anni dopo l’incendio, l’olivicoltura nel Montiferru prova a rinascere. Ma alle imprese niente ristori

“In questi anni”, aggiunge il presidente dell’Associazione Montiferru, “sono state distribuite oltre 7.000 piantine di ulivo”. La loro copertura stimata è di circa una quarantina di ettari. “Inoltre”, ricorda Arca, “sono stati effettuati importanti interventi di rigenerazione forestale a Casteddu Etzu , a Cuglieri, e nell’area di Santa Barbara e a San Giorgio , a Scano di Montiferro”. In questi siti sono state messe a dimora piante forestali autoctone per rispettare la biodiversità del territorio con una composizione formata per il 60% piante arboree e 40% piante arbustive. “Con Crai e Smeraldina”, conclude il presidente dell’Associazione Montiferru, “è previsto un ulteriore progetto per il finanziamento di piante di ulivo, fruttiferi e altro materiale”.

“Non basteranno 10 anni per riportare la produzione di olio ai livelli pre-incendio”, spiega il presidente dell’Associazione Montiferru. “I danni registrati su centinaia di ettari di oliveti creano problemi alla ripresa produttiva. Si corre il rischio che lo sconforto possa convincere i produttori ad abbandonare il campo. Per questa ragione dobbiamo cercare di mantenere viva la passione”.

Le conseguenze dell’incendio sono importanti per l’intero settore dell’olivicoltura: 100 ettari di oliveti sono stati danneggiati in maniera irreversibile e necessitano di essere reimpiantati. Altri 400 ettari sono stati danneggiati in modo grave ma possono essere recuperati con l’innesto di polloni di olivastro germogliati alla base della ceppaia. Altri 100 ettari, danneggiati in modo leggero, hanno iniziato a rigermogliare dalle branche o dalla base del tronco, con getti gentili.

“Abbiamo chiesto al Comune di Cuglieri di affidarci la gestione dell’olivastro”, prosegue Arca, “perché ha necessità di cure, attenzioni e tutela. Vediamo cosa deciderà di fare l’amministrazione. Abbiamo già provveduto a intervenire con l’irrigazione di soccorso: non essendoci più la chioma dell’olivastro, il terreno rischiava di diventare desertico, con il caldo degli ultimi anni. Stiamo segnalando anche altri esemplari che meritano di essere salvaguardati: uno è nella zona di Santa Caterina, è vicino ai 1.000 anni e non è stato toccato dalle fiamme”.

Due anni dopo il grande incendio, le cicatrici lasciate dal passaggio del fuoco nel Montiferru sono ancora lì, insieme alle lungaggini burocratiche che non hanno ancora permesso alle imprese professionali olivicole di ricevere ristori. Un messaggio di speranza arriva da Cuglieri, dove continua a vegetare l’olivastro millenario di Sa Tanca Manna, neppure lui risparmiato dal rogo. “I polloni nati dalla base della ceppaia adesso sono abbastanza alti e vigorosi”, dice il presidente dell’Associazione Montiferru, Pier Paolo Arca, “ci sono anche delle piantine nate dai semi dell’olivastro. È un segno di speranza e insieme un monito per il futuro”.

Ma c’è un grosso problema: “A distanza di due anni dall’incendio”, dice il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò, “le imprese professionali olivicole non hanno visto un solo centesimo. Senza la grande solidarietà che c’è stata, molte aziende non ce l’avrebbero fatta”. Tante sono state le promesse fatte all’indomani del disastro, ma le lungaggini burocratiche hanno pesato e non poco.

“Da tempo chiediamo alla Regione che non si ragioni in termini emergenziali ma di prevenzione”, dice Spanò. “Abbiamo chiesto di modificare le norme che oggi non consentono ad allevatori e agricoltori di fare manutenzione e vivere in maniera corretta il bosco. Se per assurdo dovesse esserci un altro incendio di grandi dimensioni, ci troveremmo di fronte all’ennesimo disastro”.

Coldiretti ha proposto alla Regione l’attivazione della sottomisura 5.2 del Programma di sviluppo rurale. “È l’unico strumento che consentirebbe di ripristinare il patrimonio ulivicolo e di recuperare le strutture”, prosegue il direttore di Coldiretti Oristano. “Gli ultimi solleciti risalgono a gennaio e a maggio 2023, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questo non è solo un discorso di carattere economico, manca la volontà”. Purtroppo, anche una volta riattivata la 5.2, le risorse non verrebbero stanziate subito. “I soldi non arriveranno velocemente”, chiarisce Spanò, “ci vorranno circa due anni”.

“Gli aiuti sono arrivati, non a tutti, per il ripristino di recinzioni e tubature. È un inizio”, conclude il direttore di Coldiretti Oristano, “ma sono stati distribuiti troppo tardi”.