Passeggiava in spiaggia e ha trovato due anfore, presumibilmente antiche, sul bagnasciuga. È successo ieri pomeriggio a Sant’Antioco e il ritrovamento è stato immediatamente segnalato al 112. Il protagonista è un carabiniere di 60 anni in congedo, residente a Monza ma in vacanza in Sardegna, dove ha una casa.

Le anfore sono in buono stato. Una è addirittura integra, mentre l’altra è solo parzialmente danneggiata. Potrebbero essere riemerse dopo le recenti mareggiate. O forse la persona che le aveva ripescate dal fondale le ha abbandonate in riva, per qualche motivo.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, che hanno informato della scoperta la direzione del museo archeologico “Ferruccio Barreca” di Sant’Antico. Le verifiche tecniche sulle anfore vedranno impegnato anche il Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cagliari e la Sovraintendenza archeologica.

I beni archeologici appartengono al patrimonio dello Stato. Chi scopre beni che potrebbero avere un valore archeologico deve fare denuncia entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea del bene, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.

