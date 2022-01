Oristano

Un approfondimento curato da Maristanis fa il punto sulle regole da seguire

I droni sono sempre più diffusi e anche nell’Oristanese non è raro vederli in volo, in particolare sulle zone umide, a fotografare dall’alto uccelli acquatici e non solo.

È però importante rispettare qualche semplice regola, per evitare di causare gravi danni alla fauna selvatica.

Maristanis ha curato un interessante approfondimento sul tema, coinvolgendo Gabriele Espis dell’Afni Sardegna e Gabriele Pinna della Lipu.

I droni, se mal utilizzati, rappresentano infatti una minaccia per animali come i fenicotteri, che, spaventati, potrebbero allontanarsi dal loro habitat naturale. Dall’altra parte i droni, se ben utilizzati, possono invece essere utili per il censimento degli uccelli.

Per questa ragione è bene seguire le regole generali disposte dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e il regolamento per l’uso dei mezzi a pilotaggio remoto pubblicato dall’Enac, che vieta ai droni il sorvolo sulle aree protette, a meno che non siano guidati da professionisti autorizzati.

