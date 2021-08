Dromos Festival verso il traguardo, sabato ultima tappa a Neoneli

Neoneli

Finora 8 “tutto esaurito” e 5.000 biglietti venduti. Il direttore artistico Corona: “Grazie di cuore al nostro amato pubblico”

Sta per giungere al termine la ventitreesima edizione di Dromos Festival. Manca poco ormai all’ultima tappa, in programma sabato 28 agosto a Neoneli con lo spettacolo “A sud di Bella Ciao” di Riccardo Tesi, in collaborazione con il festival Licanias. E in vista del traguardo si tirano le somme.

“Siamo molto contenti di come sia andata questa edizione delle “lucciole” di Dromos”, dice il direttore artistico Salvatore Corona. “Abbiamo registrato otto sold out e in tanti hanno partecipato ai vari eventi in programma. Per ora abbiamo contato almeno 5.000 biglietti staccati per gli eventi a pagamento, con un prezzo variabile dai 10 ai 30 euro. Anche nelle serate gratuite, nonostante i posti fossero contingentati, tante presenze in tutte le tappe”.

“Ringrazio di cuore il nostro amato pubblico”, aggiunge Salvatore Corona. “Da tanti anni siamo circondati dall’affetto delle persone, ma mai come quest’anno abbiamo percepito il senso di vicinanza e collaborazione, affinché tutto il festival si svolgesse nel migliore dei modi. Nessuno ha protestato o ha contestato i limiti imposti dalle direttive ministeriali. Quasi tutti hanno presentato il proprio Green pass o, chi non in possesso ancora, si è sottoposto senza nessun problema a un tampone rapido effettuato sul momento da un medico che ha collaborato con noi per tutta la durata di Dromos”.

“Un atteggiamento del genere non era per nulla scontato o atteso”, secondo Corona. “Il pubblico di Dromos è stato rispettoso, maturo e comprensivo per la situazione. Lo ammetto, non è stato facile organizzare l’edizione di quest’anno, non so se questo sia dovuto al fatto che si tratta pur sempre del secondo anno che si programma e si organizza facendo i conti con il Covid, ma ce l’abbiamo fatta lo stesso e siamo felici per questo. Un sentito ringraziamento va anche ai comuni che hanno collaborato con Dromos Festival, grazie davvero”.

Anche con le nuove collaborazioni con i privati e nuove sedi l’esito finale è stato più che soddisfacente. L’appuntamento per il concerto di Carmen Souza nei suggestivi spazi di Ros’e Mari ,a Donigala Fenughedu, è stato un successo, oltre che un grande momento di ospitalità da parte dei gestori. Cerchiamo sempre di trovare nuove collaborazioni con i privati e quando decidono di investire in eventi culturali come questi per noi è davvero un grande risultato.”.

Le “lucciole” del Dromos Festival si preparano così a godersi un meritato riposo, ma solo dopo l’ultimo appuntamento di sabato. Sarà “A sud di Bella Ciao” a chiudere il festival, alle 22 nella piazza Barigadu. Quello di Riccardo Tesi è un progetto che amplia il precedente “Bella ciao”, al debutto nel 2014, nei cinquant’anni dell’omonimo e storico spettacolo – “Bella ciao” – e che nel 1964 segnò la nascita del folk revival in Italia, ma allargando lo sguardo, in questo caso, a canti e sonorità delle tradizioni del meridione.

Insieme a Tesi (organetto e direzione musicale) ci saranno altri volti noti della musica di matrice popolare: Elena Ledda (voce), Lucilla Galeazzi (voce), Alessio Lega (voce e chitarra), Nando Citarella (voce, tamburello e chitarra battente), Maurizio Geri (voce e chitarra), Gigi Biolcati (percussioni e voce) e Claudio Carboni (sax).

Il biglietto costa 5 euro, più i diritti di prenotazione. Per accedere all’evento è necessario munirsi di Green pass, i posti saranno a sedere limitati e distanziati, nel rispetto delle norme anti-covid. Per maggiori informazioni, si può visitare il sito ufficiale di Dromos Festival.

Lunedì, 23 agosto 2021

Se ritieni che questa notizia possa essere integrata con ulteriori informazioni o con foto e video inviaci un messaggio al numero Whatsapp 331 480 0392