Dromos festeggia i 25 anni con il suo festival itinerante - Sardegna

Un mare di musica, ma anche cinema, iniziative nel segno del rispetto per la natura e un tema dominante: People, con un riferimento al ripopolamento culturale. Perché, come scrive la critica d'arte Anna Rita Punzo, "Dromos 25 non è la mera autocelebrazione di un festival che guarda a se stesso, ma la nuova tappa di un cammino comunitario pluriennale che coniuga espressioni e linguaggi artistici multietnici, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, al fine di stimolare processi di cooperazione e partecipazione attiva che agiscano come forze centripete per il ripopolamento socio-culturale dei territori marginali".

Oristano e altri centri della sua provincia accolgono dunque per la 25/a edizione il festival Dromos. Un cartellone, dal 28 luglio al 14 agosto, con grandi nomi come i Manhattan Transfer. L'ensemble vocale statunitense sarà in concerto il 29 luglio a Oristano, poi ancora Stefano Bollani, atteso in piano solo il 10 agosto a Neoneli. Ma arrivano anche i pianisti Abdullah Ibrahim, Tigran Hamasyan e Chano Domínguez, le cantanti Lady Blackbird e Cécile McLorin Salvant. Il 4 agosto a Cabras il palco sarà per The Original Blues Brothers Band, la formazione il cui nucleo fu scelto da John Belushi e Dan Aykroyd per il film cult del 1980 di John Landis.

Tra gli ospiti Alfa Mist, The Comet is Coming, Big Daddy Wilson, Gianluca Petrella in versione dj, Marino De Rosas con Denise Gueye, Francesco Piu col suo trio, Francesca Corrias e Daniela Pes che uniranno le loro voci a quella della napoletana Maria Pia De Vito, accompagnate dall'Orchestra Jazz della Sardegna in una produzione originale dedicata al jazz al femminile.

Dromos chiude la sua venticinquesima edizione il 14 agosto con un appuntamento a Nureci che sancisce il ritorno di Mamma Blues, il festival nel festival dedicato alla musica del diavolo. Il tema sarà declinato anche attraverso una mini rassegna cinematografica. Dromos punta l'attenzione al rispetto per l'ambiente con il progetto Suonoverde, con buone prassi in sinergia con i Comuni che ospitano il festival. "People Have the Power", progetto che si ispira al celebre brano di Patti Smith, è realizzato in collaborazione con l'associazione Intramadu, iniziativa all'insegna della natura e dell'educazione al rispetto del mare.

