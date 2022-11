Droga venduta nella casa in affitto, coppia di Sant’Antioco libera: “Cercheranno di evitare il carcere”

Stefania Serreli e Alessandro Renda beccati a vendere coca e marijuana, a Cagliari il giudice rinvia tutto a fine novembre. Gli avvocati Aste e Corrias hanno chiesto i termini a difesa che sono stati concessi dal giudice monocratico Stefania Selis alla coppia di fidanzati di Sant’Antioco che, in una casa presa in affitto nel centro del paese, avevano iniziato a spacciare cocaina e marijuana. I due erano stati arrestati dalla polizia ed è già stato svolto il processo per direttissima. Se ne riparla a fine mese, il 29 novembre, quando la coppia insieme ai loro legali (l’uomo difeso dall’avvocato Giovanni Aste e la donna dal collega Alessandro Corrias) potrà scegliere con quale rito essere giudicata. I due rischiano una condanna da sei a venti anni di carcere, ma i loro legali sono fiduciosi: “Studieremo con attenzione gli atti d’indagine per verificare se c’è possibilità di assoluzione o di riti alternativi. Ci può essere anche il tanto per evitare di farli finire a Uta”.